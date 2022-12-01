1 грудня о 14:00 годині у більшості областей України була оголошена повітряна тривога.

Повітряна тривога сьогодні, 1 грудня, була оголошена через маневри російського носія крилатих ракет "Кинджал" МіГ-31 в Білорусі.

Як повідомив в ефірі національного телемарафону речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, завдавати ракетних ударів по Україні ці літаки можуть і не з Білорусі.

На думку Ігната, МіГ-31 в Білорусі радше був знаком для Заходу.

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"Те, що вони знаходились в Білорусі, особливого стратегічного значення не мають. Можливо, це був якийсь знак для країн Заходу. Там Польща ж поруч. Знаходження Міг-31 у тому регіоні, можливо, теж певний тиск, демонстрація", - сказав Ігнат.

У Повітряних силах ЗСУ констатували, що за вчора і сьогодні росіяни наростили авіаційну активність.

"На вихідні було невелике зосередження (російської авіації – ред.), кілька літаків здійснювали патрулювання в Чорному морі. Так само довкола українських кордонів. А ось вже вчора і сьогодні активність збільшилась. Сьогодні спостерігалось до 30 літаків в повітряному просторі на окупованій території (так само в Чорному морі). Це тактична авіація, яка була відправлена на підтримку дій сухопутних військ", - відповів Ігнат.

Масштабна повітряна тривога 1 грудня

1 грудня о 14:00 годині у більшості областей України була оголошена повітряна тривога. Пов’язана вона була з вильотом носіїв "Кинджалів" МіГ-31К з аеродрому Білорусі до Росії.

Загроза нового масованого ракетного удару по Україні

Протягом останнього тижня військові, політики та західні експерти звертають увагу на підозрілу повітряну активність бойових літаків росіян на території аеродромів "Енгельс" та "Енгельс-2".

На думку аналітиків, це може свідчити про підготовку ворога до нового масованого удару по українських містах вже найближчим часом. Українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги.

З 10 жовтня Росія прицільно б’є по українській енергетиці. Остання атака РФ спровокувала в енергетиці блекаут: мільйони українців залишилися без світла, води, тепла і зв’язку.

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