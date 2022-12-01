Підрив ГНС може залишити весь південь без зрошення.

Інформація про затоплення внаслідок обстрілів росіян головної насосної станції Каховського магістрального каналу підтверджується.

Як повідомив у Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань, російські військові не пускають на об’єкт фахівців, тому отримати повні дані щодо реального стану ГТС неможливо.

"Якщо не почати вирішувати проблеми зараз — ланцюжковою реакцією піде руйнування інших об’єктів каналу" - зазначив Хлань.

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За словами місцевого депутата, також на станції немає світла. Генератор окупанти, вочевидь, просто вкрали.

Підрив ГНС може залишити весь південь без зрошення, а Іванівський та Генічеський райони Херсонської області та частина Запорізької залишаться без питної води.

Центр журналістських розслідувань уточнює, що в результаті обстрілів Каховського магістрального каналу було підірвано затворний щит для утримання та спуску води. Це могло спричинити вибухову хвилю, яка могла розірвати камеру одного з насосів.

30 листопада журналісти повідомляли про порушення герметизації на ураженому об’єкті, машинну залу затопило ґрунтовими водами. У воді опинилась система вентиляції, дренажні насоси, всі десять основних насосних агрегатів (два з яких разом із електродвигунами), ліфтові шахти.

Без постійного підкачування води з Дніпра бетонні плити по всьому руслу каналу взимку під дією криги можуть бути зруйновані. Тож пошкодження і затоплення головної насосної станції, пише Центр, можуть призвести до поступового знищення всіх об’єктів магістрального каналу, до яких входять 61 насосна станція і близько 200 технічних споруд.

Загроза підриву Каховської греблі: новини Херсона

18 жовтня командувач російськими військами в Україні генерал Суровікін визнав тяжке становище окупантів у Херсонській області, заявивши, що Україна нібито завдасть удару по Каховській ГЕС.

Разом з тим такий меседж може означати підготовку до завдання удару по греблі самими росіянами, щоб прикрити чергову військову поразку - цього разу на півдні України, вважають американські експерти з Інституту вивчення війни.

За словами Зеленського, російські військові замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС. У разі підриву під водою може опинитися більш як 80 населених пунктів уздовж Дніпра включно з Херсоном.

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