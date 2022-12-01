Росіяни переміщували війська і техніку на аеродроми "Міллєрово", "Ростов-на-Дону – Центральний" і "Таганрог".

Протягом тижня російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС виконували польоти у Саратівській, Самарській та Оренбурзькій областях, а також на сході Росії та акваторії Беренцевого моря.

Для відпрацювання питань з дозаправки пальним у повітрі залучались екіпажі двох літаків-заправників Іл-78 дальньої авіації, зазначив заступник начальника Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу 1 грудня.

"Військово-транспортна авіація країни-агресора виконувала завдання щодо переміщення особового складу, озброєння і військової техніки, запасів матеріально-технічних засобів на аеродроми "Міллєрово", "Ростов-на-Дону - Центральний" та "Таганрог", - зауважив Громов.

Окремо Громов повідомив, що РФ тримає в Джанкойському районі 750 одиниць озброєння і техніки.

Також він розповів про можливі провокації Росії на кордоні з Україною.

Масштабна повітряна тривога 1 грудня

1 грудня о 14:00 годині у більшості областей України була оголошена повітряна тривога. Пов’язана вона була з вильотом носіїв "Кинджалів" МіГ-31К з аеродрому Білорусі до Росії.

Загроза нового масованого ракетного удару по Україні

Протягом останнього тижня військові, політики та західні експерти звертають увагу на підозрілу повітряну активність бойових літаків росіян на території аеродромів "Енгельс" та "Енгельс-2".

На думку аналітиків, це може свідчити про підготовку ворога до нового масованого удару по українських містах вже найближчим часом. Українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги.

З 10 жовтня Росія прицільно б’є по українській енергетиці. Остання атака РФ спровокувала в енергетиці блекаут: мільйони українців залишилися без світла, води, тепла і зв’язку.

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