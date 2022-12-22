У російських окупантів залишилось близько 200 дронів-камікадзе з останньої партії, яку Іран передав РФ.
Про це заявила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Freedom. За її даними, всього Іран передав Росії близько 250 БПЛА. Росіяни їх не дуже економлять.
"Наразі ми підрахували, що залишилося їх близько 200 одиниць", - заявила речниця.
За словами Гуменюк, росіяни розуміють, що ЗСУ успішно збивають іранські дрони. У зв'язку з цим, російські військові намагаються знаходити місця запуску безпілотників подалі від зон вогневого контролю ЗСУ.
Іранські дрони у війні проти України
17 грудня стало відомо, що Росія отримала нову партію ударних безпілотників "Шахед" з Ірану. Вже 19 грудня, російські загарбники запустили по Україні стільки іранських дронів-камікадзе "Шахед", скільки ще не запускали, - 35 штук.
Дещо раніше у ЗСУ пояснили, чому росіяни запускають іранські дрони вночі. Зокрема, для наявних у ППО засобів, робота яких полягає у візуальній прив'язці, треба бачити ціль. Вночі видимість погіршується.
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