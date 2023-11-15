Штурмові групи формуються з нещодавно мобілізованих росіян, а також загонів "Шторм Z".

Російські окупанти для штурмів використовують невеликі групи піхоти, оскільки Збройні сили України знищили досить багато техніки окупантів. Ворог сподівається, що така тактика ускладнить роботу засобам ураження українським військам.

Спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону заявив, що російське військове командування готує нові загони для штурмів на Таврійському напрямку.

За його словами, ці штурмові групи формуються з нещодавно мобілізованих росіян, а також загонів "Шторм Z".

Відео дня

"Це переважно мотострільці, але також багато новомобілізованих. Також фіксуються заведення і підготовка до штурмів загонів "Шторм Z". З Росії ворог також намагається перекинути для поповнення втрат якісь сили, це переважно не навчені поки що люди, які не воювали", — сказав Штупун.

Ситуація на Таврійському напрямку

Як раніше повідомляв УНІАН, днями на Таврійському напрямку ліквідували 504 російських окупантів та знищили 20 одиниць ворожої техніки. Нещодавно на цій ділянці фронту понад десяток російських загарбників здалися в полон.

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень.

Вас також можуть зацікавити новини: