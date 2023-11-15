На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 12 атак російських загарбників.

Російські окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень. Авіаційних ударів зазнали 19 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Серебрянське лісництво Луганської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів цих самих областей, а також Чернігівської, Сумської та Миколаївської областей.

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"В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де наші воїни відбили вісім атак", - йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах Надії та Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 12 атак окупантів біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Зауважується, що Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат", - зазначили у Генштабі.

Так, безуспішними були наступальні дії ворога в районах Новокалинового, Авдіївки, Северного, Тоненького, Водяного та східніше Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони України відбили 17 атак.

Крім того, на Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 20 атак.

"На Шахтарському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога поблизу Старомайорського Донецької області. На Запорізькому ворог наступальних (штурмових) дій не вів", - йдеться у повідомленні.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, відкидають противника з прибережних вогневих позицій, прицільно наносять вогневе ураження по тилових районах противника", - зазначили у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун висловив думку, що для російських окупантів зайняти Авдіївку дуже важливо насамперед через "політику".

"Ну, по перше, це якась єдина перемога (противника - УНІАН), можна навіть сказати, за цей рік. І, якщо, як вони думають, все для них вийде позитивно, то це єдина можливість щось показати, хоч якусь перемогу в зоні бойових дій для російського народу. На даний час, на щастя, російська армія на щось більше не здатна. Це навіть не щось таке стратегічне, а чисто політичне", - вважає речник.

Ситуація вздовж лінії фронту складна, але Сили оборони зберігають контроль над бойовим простором.

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