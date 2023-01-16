У повітряних силах ЗСУ сподіваються, що західні партнери найближчим часом передадуть Україні системи Patriot і SAMP/T, які здатні збивати ракети Х-22.

У російських окупантів на озброєнні ще є сотні крилатих ракет Х-22.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив під час онлайн-брифінгу. Він нагадав, що ці типи ракет були і на озброєнні в України, але ми їх передавали Росії, зокрема як оплату "боргів за газ".

"Мова йде про сотні ракет. Ракети Х-22 були і в нас на озброєнні. Ми передавали росіянам "борги за газ", у тому числі літаки Ту-22м3 і ті ракети також із ними. Також їх утилізували, різали на металолом. Частину віддали, частину порізали. Доля тих ракет, що вони, власне, "повертаються" в Україну. Це теж стало такими мемом на російських пабліках, що "ми вам возвращаєм"… Ось це все, що треба знати про кровожерливість росіян", - сказав Ігнат.

Також він сказав, що ракети Х-22 російські окупанти застосовують проти України із самого початку війни. Відомо, що з 24 лютого 2022 року по території України вже було запущено понад 210 ракет цього типу.

Ігнат нагадав, що ці ракети можна збивати західними сучасними системами, які здатні уражати балістичні цілі.

"Нам потрібні такі засоби, які, я сподіваюсь, нам нададуть наші західні партнери вже найближчим часом. Це - Patriot PAC-3, і також, імовірно, є заяви про передачу Україні в майбутньому комплексів SAMP/T (Італія та Франція мають їх на озброєнні)", - сказав він.

Ракетний удар по будинку в Дніпрі

Як повідомляв УНІАН, 14 січня російські терористи влучили ракетою в багатоповерхівку в Дніпрі, де мешкало понад 1,1 тис. людей. Вибухом було повністю знищено одну із секцій будинку.

Росіяни вдарили по житловому будинку ракетою Х-22. Її спроектували ще в Радянському Союзі, щоб знищувати морські угруповання та авіаносні групи. Таку ракету може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк РФ.

Ракети запускали із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курської області РФ.

Уже відомо про 40 загиблих унаслідок російського ракетного удару по Дніпру. Серед них троє дітей. Станом на 13:00 16 січня врятовано 39 осіб, травмовано 75 осіб (з них 14 дітей).

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