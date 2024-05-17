На кадрах видно сліди пожежі в районі стоянки російських літаків Су-27, Су-30 і Міг-31.

З'явилися свіжі супутникові знімки аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму, по якому днями було завдано удару.

Супутникові знімки Planet.com публікує російська служба "Радіо Свобода". Зазначається, що вони були зроблені над аеродромом "Бельбек" 16 травня "після ударів ракетами ATACMS".

Зокрема, на кадрах видно сліди пожежі в районі стоянки літаків Су-27, Су-30 і Міг-31.

"Ступінь їхнього пошкодження і кількість пошкоджених машин точно визначити складно: для порівняння доступний лише знімок за 1 травня, українські джерела писали про втрату Росією трьох літаків. На знімках також видно, що повністю згорів склад паливно-мастильних матеріалів аеродрому", – сказано в повідомленні.

Удар по аеродрому "Бельбек"

У ніч на 15 травня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Гриміло в районі військового аеродрому "Бельбек".

У російському Міноборони заявили, що збили над окупованим півостровом "10 ракет ATACMS". Про втрати в РФ традиційно не згадували. Водночас Forbes повідомило, що під удар у Криму потрапили літаки противника МіГ-31 і Су-27.

Військовий експерт Олег Катков зазначав, що є ймовірність, що авіабазу було повністю знищено і виведено з ладу на тривалий час.

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