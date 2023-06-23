Окупанти розглядають втечу з Криму як цілком реальний сценарій.

Після удару по Чонгарському мосту російські окупанти розглядають як цілком реальний сценарій варіант відходу з території Криму.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі програми "Свобода.Ранок", зазначивши, що більшість командування вже вивезла з окупованого півострова сім'ї та активи.

"Один з реальних сценаріїв, який для себе розглядають окупанти, - це відхід з Криму. Значна частина окупаційної адміністрації та командування, розуміючи це, свої сім’ї вже вивезла, й активи так само вивезла", - розповів він.

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Крім того, за його словами, низка підприємств в окупаційному Криму готуються до евакуації і в тому числі збирають документи для перевезення на територію РФ.

Також Юсов звернув увагу на те, що значна частина траншей, які окупанти облаштовують у Криму, знаходиться далеко від кордону з материковою Україною.

"Тому так, це сценарій, який вони для себе розглядають і розуміють його реалістичність", - констатував він.

Удар по Чонгарському мосту - що відомо

В ніч на 22 червня окупанти повідомили про удар по Чонгарському мосту. При цьому вони у всьому звинуватили ЗСУ та заявили, що удар було завдано ракетами Storm Shadow.

Предстаник ГУР Андрій Юсов, коментуючи удар, натякнув, що подібні атаки продовжуватимуться й надалі. Водночас в ОК "Південь" зазначали, що удар по Чонгарському мосту боляче вдарить по логістиці ворога та мінімізує його можливості для поповнення ресурсів.

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