Наразі відомо про вісьмох загиблих у столиці.

У Києві рятувальники дістали чоловіка з-під завалів зруйнованого внаслідок російського удару під’їзду багатоповерхівки. Наразі внаслідок удару по цьому будинку відомо вже про шістьох шестеро загиблих, а разом по Києву - 8.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, понад три години рятувальники ДСНС підтримували з ним голосовий контакт.

За його словами, чоловік провалився з другого поверху на перший і його затисло конструкціями.

"До постраждалого важко діставалися: рятувальники пробили отвір у стіні сусідньої квартири і сформували своєрідний тунель. На чоловіка наклали спеціальні фіксатори, щоб не нашкодити під час порятунку", - зазначив міністр.

ЗМІ також повідомляють, що на чоловіка, якого витягли з-під завалів, чекала мати. Після порятунку постраждалий був у свідомому стані й зміг сказати, що "все чітко".

Водночас під завалами ще залишається другий син жінки, брат звільненого чоловіка. Його доля невідома.

Оновлено 11.50. Згодом у ДСНС показали відео рятувальної операції.

"Рятувальники крок за кроком розбирали бетонні уламки квартири, під якими опинився постраждалий. Увесь цей час вони залишалися із ним на зв’язку: говорили, підтримували, передавали воду. Медики ДСНС надали першу допомогу на місці", - повідомили у службі.

У МВС уточники, що чоловік, якого дістали з-під завалів, уже отримує медичну допомогу в лікарні. Він перебував під завалами будинку понад п’ять годин.

Клименко також підкреслив, що пошуково-рятувальні операції в столиці тривають на двох локаціях, аварійно-рятувальні роботи - на шести.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про 6 загиблих та 82 потерпілих станом на зараз.

"44 в лікарнях. Хлопчик 6 років помер у кареті "швидкої", не витягли з того світу. Щонайменше 10 поранених дітей, з них 5 в лікарнях. Це зробили росіяни. Дівчинка, 5 місяців, поранена — в неї поцілили росіяни. Дані не остаточні", - зазначив Ткаченко.

Згодом він додав, що вже семеро життів киян забрали росіяни своєю нічною атакою.

Пізніше стало відомо, що з-під завалів знищеного російською ракетою підїзду будинку в Святошинському районі витягли ще одного загиблого.

"Внаслідок удару по цьому будинку вже шестеро загиблих, а разом по Києву - 8", - зазначив Ткаченко.

Росія атакувала Київ

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 31 липня (із 18:00 30 липня) противник атакував Україну 317-ма засобами повітряного нападу, зокрема 309 БпЛА та 8 крилатими ракетами. Зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в м. Київ) та 21 ударного БПЛА у 12 локаціях.

Як повідомляв Клименко, падіння ворожої ракети на будинок в Святошинському районі Києва було прямим, десь в районі 5-го поверху. Він зазначив, що люди "просто падали і їх просто завалювало бетонними плитами".

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