Зазначається, що 291 засіб повітряного нападу противника було збито протиповітряною обороною або подавлено засобами РЕБ.

У ніч проти 31 липня (із 18:00 30 липня) противник атакував Україну 317-ма засобами повітряного нападу, зокрема 309 БПЛА та 8 крилатими ракетами. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ворог атакував Україну 309 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ. Також з Курської області були здійснені пуски 8 крилатих ракет "Іскандер-К".

В Повітряних силах ЗСУ уточнили, що основним напрямком удару було місто Київ.

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"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 291 засіб повітряного нападу противника: 288 ударних БпЛА та 3 крилаті ракети Іскандер-К", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах поінформували, що зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в м. Київ) та 21 ударного БПЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих уламків на 19 локаціях, майже всі у столиці.

Нічна атака Росії по Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, внаслідок російського удару підтверджено 6 загиблих у Києві, з них 4 в Святошинському районі, 2 - в Соломʼянському. Серед загиблих є дитина, хлопчик шести років.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що внаслідок ворожих ударів постраждали Дніпровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область. Президент наголосив, що сьогодні світ знову побачив російську відповідь на наше з Америкою та Європою бажання миру.

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