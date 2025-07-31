Людей після удару завалювало бетонними плитами.

Падіння ворожої ракети на будинок в Святошинському районі Києва було десь в районі 5-го поверху. Про це сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в коментарі журналістам.

"Падіння ворожої ракети було прямим, десь в районі 5-го поверху. Листя обгоріле на деревах. Це якраз траєкторія падіння даної ракети, яка зайшла в цей будинок", - ннаголосив він.

Клименко зазначив, що коли був вибух, то люди були у ліжках, у коридорах.

Відео дня

"Вони просто падали і їх просто завалювало бетонними плитами", - наголосив він..

Удар по Києву - що відомо

Як повідомляв УНІАН, росіяни зранку 31 липня завдали ракетного удару по Києву. Наслідки влучання є у кількох районах, пошкоджені будинки. Відомо про шістьох загиблих та десятки постраждалих.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що вночі Росія атакувала Україну понад 300 дронами та вісьмома ракетами.

Глава держави зазначив, що внаслідок ворожих ударів постраждали Дніпровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область.

При цьому наголосив, що столиця була основною ціллю масованого обстрілу. За його словами, численні пошкодження житлової інфраструктури, а в одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд. "Станом на зараз відомо про шістьох загиблих, серед них шестирічний хлопчик і його мама",- зазначив Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: