Також у мережі повідомляють про приліт по в/ч у Феодосії.

Цієї ночі Росію масовано атакували безпілотники, повідомлялося про прильоти і пожежі в кількох регіонах, зокрема, під ударом опинилися два нафтопереробні заводи.

У Рязані, за повідомленнями пабліків, атаковано нафтопереробний завод. У телеграм-каналах публікують відео очевидців, де видно стовп вогню.

Водночас влада регіону підтвердила сам факт атаки безпілотників. Зокрема, губернатор Рязанської області Павло Малков повідомив, що "уламки потрапили на територію підприємства, наслідки усувають".

Відео дня

У Самарській області після прильоту потужно горить Новокуйбишевський НПЗ. На відео, опублікованих у моніторингових каналах, видно, як після удару по заводу здіймається стовп вогню і диму. Тг-канал Exilenova+ стверджує, що було уражено установку ЕЛОУ АВТ-11.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив удар безпілотників.

"Сьогодні вранці ворожі БпЛА атакували одне з промислових підприємств у Новокуйбишевську. На місці працюють оперативні служби", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Також, за даними Exilenova+, у Пензі атаковано підприємство "Електроприлад". За даними Shot, над містом було зафіксовано п'ять вибухів.

Цей завод має важливе значення для військово-промислового комплексу Російської Федерації. Його діяльність безпосередньо пов'язана з оборонним сектором і реалізацією державного оборонного замовлення. Зокрема, він спеціалізується на засобах криптозахисту зв'язку та апаратних рішеннях для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів.

Крім того, тг-канал "Кримський вітер" повідомляє, що в окупованій Феодосії в Криму було здійснено приліт по території та поруч, де розташовується радіолокаційна рота ППО Росії (в/ч 66571).

У мережі також повідомляли про десятки потужних вибухів і пожежу.

Удари по Росії

У ніч 26 липня далекобійні дрони СБУ вразили виробничі потужності ставропольського радіозаводу "Сигнал", який є одним із найбільших у Росії виробників радіоелектроніки.

Раніше ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий пояснив, що удари українських дронів не спрямовані на Москву, бо основні напрямки ударів - це унікальні підприємства, які працюють на військову міць агресора.

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