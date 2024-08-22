Зазначається, що енергетична війна є частиною повномасштабної.

Київ продовжує завдавати ударів по вразливих місцях Росії, атакуючи нафтопереробні заводи і паливні склади за лінією фронту. При цьому ЗСУ проводять операцію в Курській області Російської Федерації.

Видання Foreign policy пише, що близько 17% нафтопереробних потужностей РФ були тією чи іншою мірою пошкоджені внаслідок ударів України. Але Росія продовжує експортувати величезні обсяги нафти і навіть неабияку кількість природного газу, завдяки чому підживлює свою військову машину, попри мільйони, витрачені на ремонт пошкодженого обладнання.

Точкові удари України по російській нафтовій інфраструктурі є частиною битви за енергоресурси в довгостроковій енергетичній війні, яку країни ведуть уже багато років.

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У певному сенсі енергетична боротьба є доповненням до боротьби на полі бою. Здатність України завдавати шкоди російським НПЗ і складам палива частково покликана підірвати логістику російської армії, яка окупувала території на півдні та сході України. Удар по дорогих об'єктах у глибині Росії - це ще й психологічна вигода для України.

"Безпілотники можуть завдати економічної шкоди на порядок або більше, ніж вартість самих безпілотників, тож так, економічна шкода і чистий зиск з точки зору витрат є. Але завдані збитки короткочасні і відносно легко усуваються", - говорить Сергій Вакуленко, експерт з енергетики Російсько-Євразійського центру Карнегі. "Чи матиме це серйозний вплив на доходи Росії від продажу нафти? Швидше за все, ні. Безпілотники не можуть зробити те, чого не змогли домогтися санкції".

За словами Вакуленка, в деяких випадках нафтові об'єкти, які Україна обирає в якості мішеней, можуть виявитися не такими вже критичними позначками, якими їх уявляє Київ. Багато зі старих НПЗ на заході Росії побудовані для того, щоб скористатися лазівками в експортній митниці, завдяки яким було вигідніше експортувати майже неперероблені нафтопродукти низької якості.

Крім того, російський природний газ продовжує йти трубами через Україну в Австрію, Словаччину та Італію. Навіть захоплення Україною насосної станції в Суджі не перервало транзит газу.

А ще є атомні електростанції. З початку війни Росія окупувала найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Відтоді МАГАТЕ заявляло про побоювання з приводу безпеки станції. Щойно Україна перейшла російський кордон, російські ЗМІ одразу ж заявили, що українські війська прагнуть захопити Курську АЕС для обміну.

Науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб Дар'я Долзікова вважає, що Росія й надалі нагнітатиме страх ядерними погрозами, використовуючи Запорізьку та Курську АЕС.

Атака по нафтобазі в Ростовській області - головні новини

Уночі 18 серпня було атаковано Ростовську область РФ. Унаслідок падіння уламків на території промскладів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива.

Джерело УНІАН в українській розвідці заявило, що нафтобазу в Ростовській області РФ атакували дрони ГУР Міноборони. Зазначалося, що ця нафтобаза працювала на ворожий ВПК і забезпечувала діяльність російських окупаційних військ.

Станом на 22 серпня пожежа на нафтобазі все ще продовжувала вирувати.

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