В Ростовській області сталася 'бавовна': на нафтобазу завітав дрон ГУР (відео)

Атака проведена за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.

Дрони Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони атакували нафтобазу в Ростовській області. Про це УНІАН повідомило джерело в українській розвідці.

"У ніч на 18 серпня в результаті операції ГУР було уражено нафтобазу "ФДКУ комбінат "Кавказ"" в районі населеного пункту Пролетарськ Ростовської області. Згадана нафтобаза працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ", - зазначило джерело і уточнило, що атака була здійснена за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.

Детальні результати ураження нафтобази уточнюються.

В той же час місцеві телеграм-канали повідомляють, що очевидці чули принаймні три вибухи в районі обʼєкту з подальшим займання резервуарів з пальним. Наразі на обʼєкті досі намагаються ліквідувати пожежу.

Удари по російських НПЗ

Генштаб ЗСУ зазначав, що вночі завдано удару по черговому важливому об’єкту росіян - комбінату "Кавказ" в Ростовській області.

Зазначалося, що там зберігається нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії РФ. Зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об’єкта.

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