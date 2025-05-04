Завод спеціалізується на виробництві радіолокаційного обладнання.

Дрони атакували завод "Стріла" у Суземці, Брянської області, який виробляє електротехнічні компоненти для російської оборонки.

Як повідомляють у соцмережах, внаслідок першого ураження були пошкоджені виробничі цехи, склад готової продукції та адміністративна будівля. У соцмережах публікують густий стовп диму над заводом.

При цьому повідомляється, що попередньо, влучання було не одне.

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Завод "Стріла" розташований приблизно за 10 км від кордону з Україною. Він спеціалізується на виробництві радіолокаційного обладнання, трансформаторів, дроселів, котушок, фільтрів та іншої електроніки. Завод співпрацює з російською державною корпорацією "Ростех" і виконує замовлення підприємств російського оборонно-промислового комплексу, зокрема НДІ "Феррит-Домен" і КБ "Глобус".

Водночас з огляду на близькість до українського кордону та характер продукції, завод міг використовуватися не лише для виробництва, але й для інших військових цілей.

Це вже другий удар по заводу за останні півроку. Він був атакований Збройними Силами України 30 листопада 2024 року.

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