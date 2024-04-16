Вказана ІПСО ― класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є "оборонці", а є "ухилянти".

Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило про чергову інформаційну російських окупантів операцію проти України.

"Останнім часом у ТікТок та інших соцмережах один за одним з’являються ролики, на яких нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе "ухилянтами". Подібний контент швидко набирає перегляди та коментарі аудиторії ― схвальні та критичні, але дискусії під цими відео тільки просувають їх у тренди. Для подібного контенту одночасно були створені "народні" пісні, у текстах яких завжди простежується основний меседж ― вихваляння "ухилянтів", - поінформувала прес-служба ГУР.

В ГУР наголосили, що синхронність появи численних пісень та відео, що "героїзують" чоловіків, які відмовляються стати на захист власної країни, анонімність їхніх авторів та просування цього контенту організованими групами ботів свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію.

Відео дня

Як пояснили в розвідці, вказана ІПСО ― класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є "оборонці", а є "ухилянти". Зазначається, що мета таких дій ворога ― зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння.

"Пропаганда Кремля не припиняє спроб підірвати українське суспільство зсередини, дискредитувати образ захисників і захисниць України, застосовуючи для цього будь-які методи. Закликаємо усіх критично ставитися до інформації, яка надходить з анонімних джерел і завжди памʼятати, що можливістю жити і зокрема споживати різноманітний контент у соцмережах ми завдячуємо лише оборонцям України", - підкреслила розвідка України.

Інформаційні операції РФ

Як відомо, ворог працює проти України і на інформаційному фронті. Впродовж 2023 року СБУ ліквідувала 47 агентурних мереж, що працювали проти національної безпеки України. За словами голови Служби безпеки України Василя Малюка, до складу таких груп входили зрадники різного "калібру", серед яких були і нардепи, і представники Сил оборони.

СБУ вдалося викрити мережу у Київській області, учасники якої виконували завдання від ФСБ, пройшли курси операторів бойових дронів та планувати знищити систему Patriot. Також була група, яка працювала в Одеській області. Її члени шукали та передавали російським окупантам дані та організовували ракетні удари. Керівник такої мережі знаходився на території Придністров'я, але СБУ змогла виманити його на підконтрольну Україні території, аби затримати.

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