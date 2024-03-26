Голова СБУ розповів, як саме вдалося ліквідувати такі агентурні мережі на території України.

Впродовж 2023 року СБУ ліквідувала 47 агентурних мереж, що працювали проти національної безпеки України. За словами голови Служби безпеки України Василя Малюка, до складу таких груп входили зрадники різного "калібру", серед яких були і нардепи, і представники Сил оборони. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ICTV.

Малюк згадав про те, як СБУ вдалося викрити мережу у Київській області, учасники якої виконували завдання від ФСБ, пройшли курси операторів бойових дронів та планувати знищити систему Patriot. Він зазначив, що їм вдалося придбати дрони та почати готуватися до диверсії, але співробітники СБУ встигли їх затримати.

Також була група, яка працювала в Одеській області. Її члени шукали та передавали російським окупантам дані та організовували ракетні удари. Керівник такої мережі знаходився на території Придністров'я, але СБУ змогла виманити його на підконтрольну Україні території, аби затримати.

"Я називаю це справжніми "гадюшниками" і кожну таку гадюку ми маємо задокументувати - виявити всіх, всю мережу, а не одноосібного держзрадника", - пояснив Малюк.

За його словами, попри те, що росіяни мають сильні спецслужби, СБУ все одно вдалося обіграти їх "по всіх ключових напрямках".

Що ще розповів Малюк під час інтерв'ю

Також Малюк прокоментував вибухи у Росії та заявив, що на території країни-агресора будуть нові спецоперації від СБУ, що завдаватимуть ще більшої шкоди для РФ.

"Нехай росіяни очікують на чергову бавовну… Ми ніколи не повторюємося і якщо вони (росіяни - УНІАН) десь видозмінюються в своїй обороні щодо наших морських дронів, то ми йдемо на крок попереду. Всьому свій час, ви все побачите", - запевнив він.

Крім того, голова СБУ зауважив, що Україна має потенціал для повного знищення Кримського мосту. За його словами, після успішних атак, Росія не використовує його для постачання зброї та засобів ураження.

"Тобто сьогодні ворог взагалі не використовує Кримський міст для постачання зброї. Автомобільне сполучення відбувається так: вони їдуть реверсно, їхня вага не може бути більшою 3,5 т", - додав Малюк.

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