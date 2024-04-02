В деякі безпілотники почали інтегрувати базову форму штучного інтелекту, щоб допомогти їм орієнтуватися та уникати перешкод.

Україна завдає сміливих ударів по величезній російській нафтовій і газовій промисловості, яка залишається найбільшим джерелом доходу для військової економіки Москви.

Атаки стали можливими завдяки використанню безпілотників з більшим радіусом дії та розширеними можливостями, деякі з яких навіть почали інтегрувати базову форму штучного інтелекту, щоб допомогти їм орієнтуватися та уникати перешкод, повідомило CNN джерело, близьке до української програми з виробництва дронів.

"Точність під час глушіння забезпечується завдяки використанню штучного інтелекту. Кожен дрон має термінальний комп’ютер із супутниковими даними та даними про місцевість. Польоти визначені заздалегідь з нашими союзниками, і безпілотники дотримуються плану польоту, щоб ми могли вражати цілі з метровою точністю", – пояснило джерело.

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Зазначається, що така точність стала можливою завдяки датчикам дрона.

"У них є така штука під назвою "машинний зір", яка є формою ШІ. По суті, ви берете модель і маєте її на чіпі, і ви навчаєте цю модель визначати географію та ціль, до якої вона прямує. Коли його нарешті розгортають, він здатний визначити, де він знаходиться", – аналітик із Королівського інституту об’єднаних служб, британського мозкового центру сказав Ной Сільвія.

За його словами, такий безпілотник не потребує зв’язку (із супутниками), він повністю автономний.

Водночас колишній британський військовий офіцер і експерт із боротьби з дронами та штучного інтелекту Кріс Лінкольн-Джонс підкреслює, що рівень "інтелекту" все ще дуже низький.

"Такого рівня автономності ще не було в дронах раніше, але ми все ще перебуваємо на ранніх стадіях потенціалу цієї технології", – сказав він CNN.

CNN звернулася до Міністерства оборони України та Служби безпеки України (СБУ), але ніхто не захотів коментувати використання технології ШІ.

Атаки українських дронів по території РФ

У вівторок, 2 квітня, у Татарстані атакували завод зі збірки безпілотників-камікадзе типу "Шахед", який знаходиться на відстані понад 1000 км від України. Внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.

Також 2 квітня дрон атакував нафтопереробний завод у Нижньокамську в Татарстані. Безпілотник влучив у технологічну установку, після чого почалася пожежа. Джерела УНІАН повідомили, що за атакою на НПЗ у Татарстані стоять СБУ та ГУР.

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