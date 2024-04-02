За допомогою далекобійного дрона було уражено НПЗ в Нижньокамську, що входить в п'ятірку найбільших НПЗ Росії.

Атака на нафтопереробний завод у російському Татарстані - це спільна операція Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це кореспонденту УНІАН повідомили обізнані джерела.

Зокрема, за даними джерел, український дальньобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це - 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить в 5-ку найбільших НПЗ Росії.

"Продовжуємо систематично працювати над тим, аби в Росії було все менше можливостей фінансувати загарбницьку війну проти України. Ми й надалі перекриватимемо кисень країні-бензоколонці, щоб мінімізувати надходження нафтодоларів до військового бюджету РФ", - зазначило джерело.

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Дронові атаки на РФ - деталі

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Росії було атаковано завод зі збірки дронів, який знаходиться на відстані тисячі кілометрів від України. Зокрема, було атаковано завод зі збірки безпілотників-камікадзе типу "Шахед", які російські загарбники називають "Герань-2". Стверджувалося, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.

Водночас, в РФ повідомили, що атаковано підприємства, розташовані в Нижньокамську і Єлабузі, проте "технологічний процес не порушено". Потім у Росії стверджували, що дрони нібито "атакували гуртожиток" в особливій економічній зоні "Алабуга", і навіть "поранено двох людей".

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