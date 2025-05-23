Рубіо підштовхує США до нових санкцій проти РФ, але Трамп проти, - New Lines Magazine

Інформовані джерела стверджують, що поки Трамп неохоче реагує на ідеї щодо посилення санкцій.

Державний секретар США Марко Рубіо переконує президента Дональда Трампа запровадити санкції проти Росії на тлі зриву переговорів щодо припинення вогню в Україні. Втім, американський лідер поки ухиляється, пише New Lines Magazine з посиланням на джерела.

20 травня Рубіо виступив перед Комітетом Сенату з міжнародних відносин, який він колись очолював. Коли його розпитували про поступки адміністрації Трампа Росії, держсекретар зазначив, що санкції США не були зняті, а американська зброя та розвідувальні дані продовжують надходити до України, за винятком тижневої паузи у березні.

Як пише видання, Рубіо міг би додати, що найважливіші санкції щодо енергетичного та банківського секторів Росії, з юридичної точки зору, не можуть бути зняті без згоди Конгресу. Втім, він опустив цю деталь.

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Джерело, близьке до держсекретаря, повідомило на умовах анонімності:

"Зверніть увагу, як Рубіо майже щодня згадує про санкції. Він хоче, щоб Конгрес розглянув законопроєкт (про нові санкції щодо Росії сенатора Ліндсі - УНІАН) Грема, оскільки він має більшість у Сенаті, захищену від вето, і це зірве будь-яке перезавантаження відносин з Москвою".

Однак Трамп неохоче йде на запровадження додаткових санкцій США, хоча, як повідомляла газета The Wall Street Journal, він нарешті визнав європейцям, що Путін не бажає припиняти війну, бо вважає, що виграє її.

Санкції США проти Росії

Нагадаємо, раніше Грем разом із сенатором-демократом Річардом Блументалем представили двопартійний законопроєкт S.1241, який передбачає введення жорстких економічних заходів проти Росії та країн, які підтримують її агресію проти України.

Так, пропонується запровадити 500% тариф на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту, газ, уран та інші енергоресурси. Також сенатори пропонують заборонити американським громадянам купувати російський суверенний борг та обмежити фінансові операції з російськими державними структурами.

Законопроєкт отримав широку підтримку в Сенаті США, зібравши 72 співавтори, що перевищує необхідний поріг для подолання можливого президентського вето.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо заявив. що наразі Трамп не хоче підтримувати ці санкції, щоб "мати можливість говорити з росіянами".

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