Українські ВМС очікують на передачу до свого складу двох кораблів типу "Сендаун".

В Одесі між Україною і Великою Британією підписано меморандум про морське партнерство.

Про це повідомили у службі зі зв'язків з громадськістю командування Військово-Морських сил ЗСУ.

Зокрема, 21 червня на борту корабля Королівських ВМС Великої Британії "Дефендер» підписано меморандум про проекти морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства і ВМС України.

Підписали документ заступник міністра оборони України Олександр Миронюк і міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін.

Як зазначив командувач ВМС ЗС України Олексій Неїжпапа, у понеділок підписано меморандум в рамках домовленостей з кредитування України, які були підписані минулого року.

«У меморандумі прописано, які напрямки нашої співпраці будуть виконані найближчим часом», - додав командувач.

У найближчій перспективі українські ВМС очікують на передачу до свого складу двох кораблів типу «Сендаун», які зараз перебувають у складі Королівських ВМС Великої Британії. Кораблі надійдуть після повної ревізії, ремонту, модернізації, додаткового оснащення і відповідної підготовки особового складу ВМС ЗСУ. Крім того вісім ракетних катерів будуть побудовані відповідно до вимог українських ВМС, перші два з яких будуть побудовані безпосередньо у Великій Британії. Інші планується побудувати в Україні.

Крім того, як йдеться в повідомленні, вже сплановано допомогу Великої Британії в розвитку військово-морських баз на Азовському і Чорному морі.

«Під час заходу також було проведено зустріч командувача Військово-Морських Сил ЗС України контр-адмірала Олексія Неїжпапи з Першим морським лордом Великої Британії адміралом Тоні Радакіном, в ході якої вони обговорили безпекову ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні та питання поточної і подальшої співпраці», - заявили в командуванні ВМС.

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Автор: Лариса Козова