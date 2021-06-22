Також передбачається реконструкція українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС України.

Україна та Великобританія домовилися про спільне проектування та будівництво військових кораблів.

Про це йдеться в меморандумі, який підписали міністр з питань оборонних закупівель Британії Джеремі Квін та заступник міністра оборони України Олександр Миронюк. Підписання документу відбулося в Одесі на борту ракетного есмінця Королівського військово-морського флоту HMS DEFENDER.

Крім цього, меморандум про реалізацію проектів морського партнерства між консорціумом промисловості Британії та ВМС України передбачає реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС України.

Читайте такожБританія продовжить підготовку українських військовослужбовців"Це ще один крок у розвитку двостороннього співробітництва між Україною та Сполученим Королівством задля зміцнення українського флоту, який стикається з постійною небезпекою у Чорному та Азовському морях", - йдеться в повідомленні на сайті armyinform.com.ua.

Під час підписання меморандуму були присутні секретар РНБО Олексій Данілов, перший морський лорд Великобританії адмірал Тоні Радакін та посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.

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Автор: Ірина Погоріла