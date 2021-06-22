Україна та Великобританія домовилися про спільне проектування та будівництво військових кораблів.
Про це йдеться в меморандумі, який підписали міністр з питань оборонних закупівель Британії Джеремі Квін та заступник міністра оборони України Олександр Миронюк. Підписання документу відбулося в Одесі на борту ракетного есмінця Королівського військово-морського флоту HMS DEFENDER.
Крім цього, меморандум про реалізацію проектів морського партнерства між консорціумом промисловості Британії та ВМС України передбачає реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС України.
Читайте такожБританія продовжить підготовку українських військовослужбовців"Це ще один крок у розвитку двостороннього співробітництва між Україною та Сполученим Королівством задля зміцнення українського флоту, який стикається з постійною небезпекою у Чорному та Азовському морях", - йдеться в повідомленні на сайті armyinform.com.ua.
Під час підписання меморандуму були присутні секретар РНБО Олексій Данілов, перший морський лорд Великобританії адмірал Тоні Радакін та посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.
Вас також можуть зацікавити новини
- Британія не збирається послаблювати санкції проти РФ за окупацію Криму - посол
- "Я просто забула": посол Британії пояснила, чому не привітала Зеленського з днем народження
- Посол Британії відреагувала на вбивство російськими окупантами чотирьох українських військових
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram