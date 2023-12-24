За словами глава Міноборони, навіть якщо його звільнять через 100 днів - він це зможе відверто показати суспільству.

Україна входить у 2024 рік з готовим планом щодо необхідної кількості зброї для ЗСУ, включно із потребою в дронах.

Тож, навіть якщо чинного главу Міноборони України Рустема Умєрова звільнять через 100 днів, відповідний план вже готовий, його можна буде показати українцям. Про це заявив особисто міністр в інтерв'ю Суспільному.

"Я своїм колегам сказав: якщо мене через 100 днів звільнять, я зможу суспільству відповісти, що план 2024-го ми зробили. І в цьому плані є кількість по всій номенклатурі включно з дронами", - заявив Умєров.

Чиновник вказав, що Україна вже почала реалізацію необхідних закупок та виробництва з огляду на потреби ЗСУ. Також держава працює у цьому питанні з міжнародними партнерами. "Всю кількість, яку озвучують і волонтери, і керівництво, ми можемо виконати", - акцентував глава Міноборони.

Він уточнив, що після підготовки плану щодо закупівель зброї на 2024 рік, близько 55 млрд грн вже виділили як перший транш саме на дрони. Спочатку передбачалося, що цим питанням відомство займеться з наступного року, але через потребу збільшити закупівлі перекидання грошей від Держспецзв’язку на Міноборони "на дрони" прискорили.

"Тому як Міноборони зараз працюємо згідно з затвердженим плану - пришвидшити і збільшити спроможність закупівлі, виробництва, окремо від вже затверджених 55 мільярдів", - вказав міністр.

Фінальна мета України - збільшити кількість закупівель до максимально можливого рівня, додав він.

Промисловість України здатна дати боєприпаси на мільйон дронів

Нещодавно очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін окремо уточнив, що промисловість держави здатна підтримати "дронове виробництво" та забезпечити боєприпасами щонайменше мільйон одиниць відповідної зброї.

Україна має всі спроможності, щоб реалізувати таке виробництво. Загалом є близько 50 виробників боєприпасів (і державні, і приватні, і міжнародні), які готові за це взятися.

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