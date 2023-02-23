Видання зазначає, що на даний момент залишається інтригою те, як же саме ЗСУ дістають до Маріуполя.

Україна знайшла спосіб завдавати ударів у тил росіян, про що свідчить серія вибухів у Маріуполі. Про це повідомляє The New York Times.

Згідно з повідомленнями, ударів, крім Маріуполя, також зазнали окуповані Росією райони Донецької, Луганської та Херсонської областей. Те, як українським силам вдалося їх вразити, досі є інтригою, зазначає видання.

Навесні, взявши під свій контроль Маріуполь, Москва поступово перетворила місто на великий гарнізон, вважаючи, що воно розташоване поза досяжністю ЗСУ. Але нещодавні вибухи в місті довели протилежне.

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Зазначається, що це були не перші повідомлення про вибухи в глибокому тилу росіян під час війни. За даними видання, в минулому українці використовували безпілотники і велику мережу лояльних Києву партизан для ведення війни з окупантами.

У Генштабі України повідомили лише, що ЗСУ завдали вісім ударів по тимчасових базах російських військ і два удари по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів.

Призначений Росією місцевий "мер" Маріуполя заявив, що все гаразд, російська система ППО збила за ніч два українські безпілотники, які атакували місто.

"Тим не менш, основний напрямок наступальних операцій Москви залишається на сході і півдні України, де російські війська намагаються прорвати українську оборону на п'яти напрямках", - резюмувало видання.

Недавні вибухи в Маріуполі - що відомо

Останні кілька днів і ночей у Маріуполі лунають потужні вибухи. Так, в ніч на 22 лютого в місті зафіксували 12 вибухів. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що є потрапляння в склад БК в аеропорту Маріуполя, а також уражено місце базування окупантів на території комбінату ім. Ілліча.

Вдень 22 лютого в місті знову чули вибухи. Петро Андрющенко зазначив, що є підтверджений "приліт" в порту. Пізніше вибухи прогриміли в районі басейну "Нептун" і заводу ім. Ілліча.

Сьогодні вночі, 23 лютого, в Маріуполі знову було шумно, а в одному з районів зникло світло. Пізніше Петро Андрющенко повідомив про три вибухи. "ЗСУ хірургічно точно проходить по базах окупантів", - зазначив Андрющенко. Після "бавовни" російські окупанти підняли авіацію над містом.

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