Петро Андрющенко зазначив, що всього в місті прогриміло три вибухи.

У тимчасово окупованому Маріуполі знову пролунало кілька вибухів. Прилетіло на закриту територію металургійного комбінату імені Ілліча.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко спочатку повідомив про один вибух об 11:02.

"Одразу окупанти звели платівку про ППО, проте з місця роботу ППО не підтверджують. Знову. Нова вигадка - ракетами б'ють по Запоріжжю", - написав чиновник у своєму Telegram-каналі.

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Пізніше він повідомив про ще два вибухи.

"Плюс два. Всього вже три. Два точно влучили по закритій території ММК ім. Ілліча в районі виправної колонії. ЗСУ хірургічно точно проходить по базах окупантів", - зазначив Андрющенко.

Після "бавовни" російські окупанти підняли авіацію над містом.

Третій вибух прогримів в районі аеропорту.

Вибухи в Маріуполі - що відомо

У ніч на 22 лютого в тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли 11 вибухів. Пізніше радник міського голови Петро Андрющенко уточнив, що вибухів було 12. При цьому уточнив, що були попадання по російських складах боєприпасів в аеропорту і місцях базування росіян в Кальміуському районі.

Вдень прогриміла нова серія вибухів. Російські окупанти запустили сповіщення про повітряну тривогу перед"бавовною".

Увечері "подарунки" від ЗСУ знову прилетіли. У Маріуполі прогриміли два вибухи Кальміуському районі міста о 22: 51 та 22: 53 в районі басейну "Нептун" та заводу ім. Ілліча.

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