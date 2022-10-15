Повідомлення російських пропагандистів про нібито взяття під контроль низки населених пунктів на Бахмутському напрямку не відповідають дійсності. Це українські військові досить успішно провели контратаку.
Про це в інтерв'ю Марку Фейгіну розповів радник ОП Олексій Арестович.
На якій саме ділянці фронту були відкинуті росіяни, Арестович уточнювати відмовився у зв'язку з мовчанням Генштабу.
"Були певні зрушення в районі Сватового. Російські частини намагалися контратакувати - отримали люлей, нікуди не пішли. Під Бахмутом наші контратакували, викинули їх в одному місці. Поки не говоримо в якому саме, тому що Генштаб поки не заявляв", - розповів Арестович.
На лінії Горлівка-Мар'їнка все як і раніше, зазначив він.
Війна в Україні: головні новини
Триває контрнаступ ЗСУ на півдні й сході. В Україні з початку повномасштабної збройної агресії Росії деокуповано вже 1 тис. 620 населених пунктів.
На Херсонському напрямку ЗСУ продовжують відтісняти ворога до правого берега Дніпра і тримати контроль над переправами.
Як заявив спікер командування "Південь" Владислав Назаров, 14 жотвня окупанти намагалися відновити активний рух через річку Дніпро.
Разом з тим ворог зосередився на захопленні Бахмута-Краматорська. Протягом попередньої доби українські військові вчергове відбивали атаки противника на Іванград. Попередньо у британській розвідці повідомляли, що окупанти наблизилися на південь від Бахмута.
Також Генштаб звітує, що смертність серед поранених російських військовослужбовців сягає 50%.