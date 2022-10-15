На якій саме ділянці фронту були відкинуті росіяни, Арестович уточнювати відмовився.

Повідомлення російських пропагандистів про нібито взяття під контроль низки населених пунктів на Бахмутському напрямку не відповідають дійсності. Це українські військові досить успішно провели контратаку.

Про це в інтерв'ю Марку Фейгіну розповів радник ОП Олексій Арестович.

На якій саме ділянці фронту були відкинуті росіяни, Арестович уточнювати відмовився у зв'язку з мовчанням Генштабу.

"Були певні зрушення в районі Сватового. Російські частини намагалися контратакувати - отримали люлей, нікуди не пішли. Під Бахмутом наші контратакували, викинули їх в одному місці. Поки не говоримо в якому саме, тому що Генштаб поки не заявляв", - розповів Арестович.

На лінії Горлівка-Мар'їнка все як і раніше, зазначив він.

Війна в Україні: головні новини

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні й сході. В Україні з початку повномасштабної збройної агресії Росії деокуповано вже 1 тис. 620 населених пунктів.

На Херсонському напрямку ЗСУ продовжують відтісняти ворога до правого берега Дніпра і тримати контроль над переправами.

Як заявив спікер командування "Південь" Владислав Назаров, 14 жотвня окупанти намагалися відновити активний рух через річку Дніпро.

Разом з тим ворог зосередився на захопленні Бахмута-Краматорська. Протягом попередньої доби українські військові вчергове відбивали атаки противника на Іванград. Попередньо у британській розвідці повідомляли, що окупанти наблизилися на південь від Бахмута.

Також Генштаб звітує, що смертність серед поранених російських військовослужбовців сягає 50%.

Вас також можуть зацікавити новини: