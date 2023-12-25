Глава Міноборони уточнив, чи є тиск на Україну поставити військові операції "на паузу".

Глава Міноборони Рустем Умєров висловився про деякі фронтові операції ЗСУ та уточнив, чи тиснуть на Україну партнери з вимогами поставити якісь дії на "паузу".

За словами чиновника, статично нічого не буває. Україна залежна від співпраці з іншими країнами і не має бажаної зброї в достатній кількості у питанні протистояння РФ.

"Це динаміка, з якої ми й починали: статично нічого не буває. Деякі засоби, обладнання або невчасно приходять, або вони закінчились, або прийдуть пізніше. Це операційні питання, щодо яких ми з ними в постійному контакті", - вказав чиновник "Суспільному".

Він акцентував, Україна має спостерігати за подальшими діями ворога: держава планує певний план оборони, потім обговорює його деталі з партнерами. До моменту, поки Україна не відновить свою економіку, звітувати щодо військових успіхів на "Рамштайн" доведеться постійно. "Кожного місяця у нас є "Рамштайн", ми повинні їм казати, які у нас є спроможності, як ми можемо просуватися і що нам для цього потрібно", - нагадав міністр.

За словами Умєрова, задача України - захищати себе максимально ефективно. Тому з точку зору питань "економії", певні сили та засоби мають бути у ЗСУ, але держава має використовувати їх підзвітно. "Сили і засоби в нас повинні бути, але якщо вони йдуть за рахунок партнерів, ми повинні теж відповідати", - вказав він.

Умєров висловився про мобілізацію з закордону

В цьому ж інтерв'ю Умєров прокоментував "болісне" для суспільства питання щодо мобілізації чоловіків з закордону. Він акцентував, що це питання "справедливості", оскільки захист батьківщини - спільна справа українців.

За словами міністра, Міноборони розглядає для призову чоловіків віком від 25 років до 60 років, тож, якщо Україна ухвалить необхідне рішення щодо категорій військовозобов'язаних, своє запрошення отримає кожний.

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