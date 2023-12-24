На переконання міністра оборони, людей, які хочуть служити своїй нації, набагато більше, ніж тих, які хочуть уникнути цього.

Коли мова йде про можливий призов українських чоловіків, що мешкають за кордоном, це питання справедливості для всіх, "тому що це стосується нашої власної країни". Про це в інтерв'ю Суспільному заявив міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, є категорії людей, які МО розглядає для призову - зокрема, це чоловіки віком від 25 років до 60 років.

"Якщо ми ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім", - пояснив Умєров.

При цьому він зазначив, що у Міноборони мають інформацію про кількість українських чоловіків призовного віку, що нині перебувають за кордоном, і вже "консолідували всі бази даних". Умєров також висловив упевненість, що частина цих чоловіків повернеться в Україну.

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"Вважаю, людей, які хочуть служити своїй нації, набагато більше, ніж тих, які хочуть уникнути цього. По-друге, це моє завдання, зробити все можливе і неможливе в правових рамках, щоб долучити до захисту країни необхідну кількість людей", - підкреслив голова оборонного відомства.

Він уточнив, що наразі цих людей просто закликають пройти облік, після чого їм пропонують різні варіанти в рамках рекрутингу, де можна обрати спеціальність.

"Фокус не на те, як покарати людину, а як надати можливості, щоб у військовослужбовця всі питання по безпеці були зняті. Оце наша мета. Які категорії обмежень будуть запроваджені — це вже колективні рішення, і пропустить це Верховна Рада чи ні, буде залежати від голосування. ... Ми розробимо правила гри, які дадуть чіткі відповіді для тих, хто не зможе, не захоче прийняти участь в тому, щоб боронити свою країну", - підсумував Умєров.

Мобілізація в Україні - останні новини

Віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поставив крапку у питанні посилення мобілізації в Україні та розсилки повісток через додаток "Дія". За його словами, "повісток у "Дії" не буде ніколи. І тільки так".

Також УНІАН повідомляв, що у Раді готують законопроект для мобілізації українських чоловіків за кордоном. Як повідомив член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко, на голосування у сесійній залі документ мають винести вже у січні наступного року.

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