Коли мова йде про можливий призов українських чоловіків, що мешкають за кордоном, це питання справедливості для всіх, "тому що це стосується нашої власної країни". Про це в інтерв'ю Суспільному заявив міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, є категорії людей, які МО розглядає для призову - зокрема, це чоловіки віком від 25 років до 60 років.
"Якщо ми ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім", - пояснив Умєров.
При цьому він зазначив, що у Міноборони мають інформацію про кількість українських чоловіків призовного віку, що нині перебувають за кордоном, і вже "консолідували всі бази даних". Умєров також висловив упевненість, що частина цих чоловіків повернеться в Україну.
"Вважаю, людей, які хочуть служити своїй нації, набагато більше, ніж тих, які хочуть уникнути цього. По-друге, це моє завдання, зробити все можливе і неможливе в правових рамках, щоб долучити до захисту країни необхідну кількість людей", - підкреслив голова оборонного відомства.
Він уточнив, що наразі цих людей просто закликають пройти облік, після чого їм пропонують різні варіанти в рамках рекрутингу, де можна обрати спеціальність.
"Фокус не на те, як покарати людину, а як надати можливості, щоб у військовослужбовця всі питання по безпеці були зняті. Оце наша мета. Які категорії обмежень будуть запроваджені — це вже колективні рішення, і пропустить це Верховна Рада чи ні, буде залежати від голосування. ... Ми розробимо правила гри, які дадуть чіткі відповіді для тих, хто не зможе, не захоче прийняти участь в тому, щоб боронити свою країну", - підсумував Умєров.
Мобілізація в Україні - останні новини
Віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поставив крапку у питанні посилення мобілізації в Україні та розсилки повісток через додаток "Дія". За його словами, "повісток у "Дії" не буде ніколи. І тільки так".
Також УНІАН повідомляв, що у Раді готують законопроект для мобілізації українських чоловіків за кордоном. Як повідомив член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко, на голосування у сесійній залі документ мають винести вже у січні наступного року.
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