Росіяни стягнули техніку до машинобудівного заводу, але ракети уразили її.

У тимчасово окупованому Луганську "прилетіло" по скупченню російської техніки.

За інформацією луганських Telegram-каналів, "приліт" стався поблизу машинобудівного заводу, де росіяни забрали велику кількість своєї техніки.

Гауляйтер так званої "ЛНР" Леонід Пасічник підтвердив атаку. Він назвав ураження законної військової цілі "черговою підлою атакою ЗСУ на цивільні об'єкти".

"Ворог випустив кілька ракет на машинобудівному заводі Луганська, де ми планували незабаром запустити виробництво. Тут передбачалося працевлаштувати кілька десятків наших громадян. Однак ЗСУ, не маючи успіхів на фронті, намагаються завадити нам налагодити мирне життя", - заявив гауляйтер, змовчавши про ураження російської техніки.

Пасічник додав, що внаслідок удару ушкодження нібито отримали житлові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці вже працюють екстрені служби.

Тим часом місцеві пабліки діляться відеороликами наслідків "прильотів".На кадрах видно щонайменше два стовпи густого диму та потужне полум'я. В місті гудуть спецсигнали екстрених служб.

Останні вибухи в Луганську

Як повідомляв УНІАН, кілька місяців тому у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Сили оборони України завдали успішного удару.

Згодом в ЗСУ зазначили, що Сили оборони нанесли успішний вогневий удар по нафтово-мастильним складам, які знаходяться у межах тимчасово окупованого Луганська.

Згодом стало відомо, що в Луганську підірвали автівку, в якій перебував так званий "депутат Народної Ради ЛНР" Олег Попов. Зрадник отримав поранення.

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