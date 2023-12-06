В тимчасово окупованому Луганську підірвали автівку, в якій перебував так званий "депутат Народної Ради ЛНР" Олег Попов. Зрадник отримав поранення.
Про це повідомляють колаборант Володимир Рогов, російське пропагандистське видання "РИА Новости" та низка анонімних проросійських Telegram-каналів.
За даними російської пропаганди, автівка з Поповим злетіла у повітря в центрі Луганська біля стадіону "Авангард". На місце прибули пожежники і загасили вогонь. Причини і подробиці інциденту уточнюють.
Офіційно росЗМІ не повідомляють, чи постраждав хтось внаслідок вибуху. Водночас анонімні російські Telegram-канали стверджують, що авто підірвали, а у машині був так званий "депутат Народної Ради ЛНР" Олег Попов. Він отримав поранення.
Крім того, про поранення Попова також заявляє колаборант Володимир Рогов. Він стверджує, що "депутата підірвали".
Оновлено о 16:25. Як повідомляє "РИА-Новости", Попов внаслідок вибуху загинув. Це підтверджують його "колеги".
Останні вибухи в Луганську
Як повідомляв УНІАН, у неділю, 3 грудня 2023 року, у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Сили оборони України завдали успішного удару.
Згодом в ЗСУ зазначили, що Сили оборони нанесли успішний вогневий удар по нафтово-мастильним складам, які знаходяться у межах тимчасово окупованого Луганська.