За версією пропагандистів, так званий "депутат" отримав поранення.

В тимчасово окупованому Луганську підірвали автівку, в якій перебував так званий "депутат Народної Ради ЛНР" Олег Попов. Зрадник отримав поранення.

Про це повідомляють колаборант Володимир Рогов, російське пропагандистське видання "РИА Новости" та низка анонімних проросійських Telegram-каналів.

За даними російської пропаганди, автівка з Поповим злетіла у повітря в центрі Луганська біля стадіону "Авангард". На місце прибули пожежники і загасили вогонь. Причини і подробиці інциденту уточнюють.

Офіційно росЗМІ не повідомляють, чи постраждав хтось внаслідок вибуху. Водночас анонімні російські Telegram-канали стверджують, що авто підірвали, а у машині був так званий "депутат Народної Ради ЛНР" Олег Попов. Він отримав поранення.

Крім того, про поранення Попова також заявляє колаборант Володимир Рогов. Він стверджує, що "депутата підірвали".

Оновлено о 16:25. Як повідомляє "РИА-Новости", Попов внаслідок вибуху загинув. Це підтверджують його "колеги".

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Останні вибухи в Луганську

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 3 грудня 2023 року, у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Сили оборони України завдали успішного удару.

Згодом в ЗСУ зазначили, що Сили оборони нанесли успішний вогневий удар по нафтово-мастильним складам, які знаходяться у межах тимчасово окупованого Луганська.

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