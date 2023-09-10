Окупанти заявляють, що відбили атаку.

Сьогодні вранці, 10 вересня, група невідомих безпілотників здійснила атаку на тимчасово окупований Крим.

Про це заявило Міноборони Російської Федерації у Telegram. Традиційно, вони стверджують, що повністю відбили атаку.

"Засобами ППО було знищено вісім безпілотних літальних апаратів над акваторією Чорного моря", - вказується у повідомленні Міноборони РФ.

Відео дня

Атаки БПЛА на Крим

За словами експертів, українські війська зосередилися на придушенні засобів протиповітряної оборони, розташованих на території тимчасово окупованого Криму. Такий досвід був застосований і на Херсонщині перед звільненням правобережжя області.

Останніми тижнями на окупованому півострові все частіше лунають вибухи. Загарбники завжди звітують про "успішну" роботу засобів ППО, проте в мережі зʼявляються відео, які доводять протилежне. За останні місяці було вдруге уражено Кримський міст, знищено систему С-400 тощо.

Вдень у суботу, 9 вересня, у тимчасово окупованому Росією Сімферополі загорілася військова частина.

"Ми анонсували, що починаємо сезон бавовни. Вона буде квітнути, поки будуть сприятливі умови. Поки що нас все влаштовує… Звісно, мають настати й у нас жнива", - заявили в ОК "Південь".

Вас також можуть зацікавити новини: