Аксьонов заявив про роботу ППО.

Сьогодні у тимчасово окупованому Криму чули вибухи, загарбники заявляють про роботу протиповітряної оборони.

Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов у своєму Telegram-каналі повідомив, що на півночі півострова збили безпілотний літальний апарат. "На півночі Криму відпрацювала ППО. Збито ворожий БПЛА", - написав він об 11:12.

Крім того, окупанти говорять про затримання чоловіка, який нібито готував диверсію на залізниці. "У Криму попереджено теракт на залізниці, який готувався за завданням українських спецслужб. Підозрюваний затриманий", - сказав Аксьонов.

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Військові інциденти в Криму:

Як відомо, військові об'єкти російський загарбників на півострові систематично атакують безпілотні літальні апарати.

У Раді нацбезпеки і оборони України говорили, що Крим, швидше за все, буде звільнятися військовий шляхом.

Наприкінці серпня в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що успішно знищили на мисі Тарханкут Російський ЗРК С-400 "Тріумф".

Також нагадаємо, як біля Керченського мосту підбили російський танкер Sig, який знаходиться під санкціями Сполучених Штатів Америки.

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