У захопленому місті серед окупантів переважають "панічні настрої".

До Бердянська росіяни вивозять представників окупаційної влади захоплених населених пунктів Запорізької області, колаборантів, а також дітей.

Про це повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина "Новинам Приазов'я". Вона додала, що разом із цивільним українцями до міста їдуть і російські військові.

"З цивільними була лише третина автобусів, а решта – з російськими військовими. Мирне населення вивезли до Бердянську, а армію загарбника у бік Маріуполя. Ми поки що не розуміємо, чи це на укріплення Донецького напрямку або їх вивозять до Росії. Тобто росіяни використали людей з тимчасово окупованих територій як "живий щит" для своїх солдатів", – пояснила ситуацію очільниця МВА.

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Вона також звернула увагу, що у захопленому місті серед окупантів переважають "панічні настрої". "Окупанти вже почали панікувати, патрулі стоять на Мелітопольському шосе та перевіряють всі цивільні машини, у тому числі евакуйованих", – деталізувала Гліцина.

Ситуація в Бердянську

Місто знаходиться під російською окупацією з 28 лютого 2022 року. З тих пір у Бердянську час від часу відбувається "бавовна". А СБУ встановлює особи тамтешніх колаборантів.

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