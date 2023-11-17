У центрі міста видно дим, але гауляйтер переконує, що ППО нібито все збила.

Ранок п'ятниці, 17 листопада, розпочався в окупованому Севастополі (Крим) з тривоги та вибухів.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв оголосив у місті повітряну тривогу. Втім, окупанти як завжди переконують, що "паніки немає".

Натомість "Суспільне", анонімні Telegram-канали та "Крим.Реалії" повідомляють, що в місті лунають вибухи. Це підтверджують й очевидці.

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За даними каналу "Кримський вітер", у центрі Севастополя підіймається дим. Очевидці показали фото.

"Крим.Реалії" зазначає, що вибух був потужним. Його чули з усіх районів міста.

Згодом Развожаєв скасував тривогу у Севастополі та оголосив, що в місті нібито працювала система ППО. За попередніми даними в акваторії над Північним молом збито 2 повітряні цілі.

"За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, наразі жодних пошкоджень інфраструктури не зафіксовано. Триває контроль за обстановкою", - заявив він.

Оновлено о 10:23. Міноборони РФ заявило, що нібито збило дві ракети "Нептун" над акваторією Чорного моря біля узбережжя Кримського півострова.

Вибухи у Росії та окупованому Криму

Нагадаємо, що вчора у мережі повідомляли про вибухи в районі окупованого Севастополя. Перед цим Міноборони РФ написало про "успішне знищення трьох БпЛА над Чорним морем".

Як повідомляв 3 листопада УНІАН, близько 9:30 у Севастополі (тимчасово окупований Крим) прогримів вибух поблизу об'єкта критичної інфраструктури.

У ніч на 11 листопада росЗМІ повідомили про вибух у місті Котовськ (Тамбовська область). Тоді піднялася паніка через пожежу на місцевому пороховому заводі. Згодом Росія "визнала", що це була атака БПЛА.

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