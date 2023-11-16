Пожежа сталася близько першої години, місцеві кажуть про вибухи.

У Волгоградській області РФ в ніч на 16 листопада сталася сильна пожежа на території військової частини.

Як пишуть російські Telegram-канали, перед цим місцеві мешканці чули гучні вибухи. Пожежа сталася близько першої години ночі на військовому об'єкті, розташованому за 2 кілометри від селища Котлубань.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив, що пожежа була оперативно локалізована, а постраждалих та пошкоджень цивільних об'єктів немає.

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Також у мережі повідомляють і про вибухи в районі окупованого Севастополя. Перед цим Міноборони РФ написало про "успішне знищення трьох БпЛА над Чорним морем".

Місцеві жителі повідомили, що бачили над Севастополем проліт ракети, після чого й пролунав вибух.

Вибухи у Росії та окупованому Криму

Як повідомляв 3 листопада УНІАН, близько 9:30 у Севастополі (тимчасово окупований Крим) прогримів вибух поблизу об'єкта критичної інфраструктури.

У ніч на 11 листопада росЗМІ повідомили про вибух у місті Котовськ (Тамбовська область). Тоді піднялася паніка через пожежу на місцевому пороховому заводі. Згодом Росія "визнала", що це була атака БПЛА.

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