На місці пожежі, яку Росія гасила в ніч на 11 листопада, знайшли фрагменти дрона.

Росія "визнала", що в ніч на 11 листопада по Тамбовському пороховому заводу вдарили невідомі БПЛА, хоча спочатку повідомлялося, що причина появи пожежі уточнюється.

Як відомо, тоді вогонь розійшовся на площу понад 300 квадратних метрів, було зруйновано будівлю. В рамках слідства РФ виявила на території заводу фрагменти БПЛА, справу про вибух на Тамбовському пороховому заводі кваліфікували як теракт, повідомляють росЗМІ.

За даними "Коммерсантъ", з місця події були вилучені коліщатка, фрагмент двигуна, карбюратор, шасі та інші деталі:

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"З яких, імовірно, складався безпілотник, використаний для атаки на завод".

Підтверджується, що удар припав на дах будівлі. Займатися розслідуванням вибуху доручили четвертому слідчому відділу Головного слідчого управління РФ.

Удар по Тамбовському пороховому заводу

У ніч на 11 листопада росЗМІ повідомили про вибух у місті Котовськ (Тамбовська область). Тоді піднялася паніка через пожежу на місцевому пороховому заводі. На місце події для ліквідації наслідків виїхали екстрені служби. Конкретної причини пожежі РФ не називала. Однак вибухи також лунали в підмосковному місті Коломна, недалеко від конструкторського бюро машинобудування РФ.

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