Стан здоров’я воїна - тяжкий.

В районі проведення операції Об'єднаних сил дістав поранення один український воїн.

Читайте такожОкупанти на Донбасі п'ять разів обстріляли українські позиції

Як повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання «Схід» у Facebook, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників.

"Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна - тяжкий", - йдеться у повідомленні.

На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Ескалація на Донбасі: останні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Закелова