"Демобілізований" терорист керував артилерійським дивізіоном.

В Україні ліквідували топ-бойовика так званої "ДНР" Володимира Шейка, який керував артилерійським дивізіоном та називав себе "підполковником".

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

"Володимир Шейко "Ведмідь", псевдо-підполковник, командир артилерійського дивізіону орків 1 АК РОА успішно демобілізований", - заявив "Штірліц".

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Деталей ліквідації бойовика він не опублікував.

Терорист Шейко раніше потрапив у базу "Миротворець" як особа, яка переховується від органів досудового розслідування. Його розшукують за ст. 260 КК України - Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, за інформацією речника командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, вночі 17 жовтня на півдні було знищено 26 дронів-камікадзе, а загалом, з початку використання їх російськими окупантами, на північному напрямку вже знищено 100 таких дронів.

Днем раніше українські захисники за годину знищили 11 іранських дронів-камікадзе. По одному "шахеду" знищили підрозділи Національної гвардії та Державної прикордонної служби України.

Президент РФ чітко програє на всіх фронтах, а тому він хоче перемир'я, розповів генерал Микола Маломуж.

Станом на 17 жовтня Збройні сили Україні "відмінусували" ще 320 окупантів та знищили чимало ворожої техніки. Загальні втрати окупантів становлять 65 320 військових.

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