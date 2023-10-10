Повістку військовозобов'язаному громадянину мають вручати особисто, - зазначив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ.

В ефірі телемарафону начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України, підполковник Володимир Фітьо перелічив, що мають знати військовозобов'язані громадяни про громадянський обов’язок та вручення повісток.

"Перше, що потрібно знати військовозобов’язаній людині, це мужчини від 18 до 60 років, що вони мають з’явитися в свої територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та оновити свої дані про себе: сімейний стан, місце праці, право на відстрочки та інше. Щодо повісток, то повістки не дозволено вручати в місцях, які визначені законом. Тобто, практично можна їх вручати всюди. Це може бути і в парку, і на вулиці чи на блок-пості. Хто може вручати повістки? Повістки можуть вручати представники органів місцевого самоврядування, роботодавці, керівники підприємств і організацій, в незалежності від форм власності, представники ЖЕКів, ОСББ і в тому числі, військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", - акцентував Фітьо.

Він додав, що отримання першої повістки, не означає відправку на фронт.

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"Побутує таке враження, що отримав першу повістку і тебе вже відправляють на фронт. Ні, це абсолютний фейк, який розповсюджується російською пропагандою. Перша повістка, вона вас зобов’язує з’явитися в ТЦК для встановлення вашого стану здоров’я, отримання інформації про ваш сімейний стан, про ваш фах, про професію. І тільки, якщо вже тоді ваш фах, рівень здоров’я, дозволяє проходити службу в силах оборони, в ЗСУ чи інших складових оборони, і лише за потреби, вам буде вже тоді надана повістка для відправлення безпосередньо в навчальний центр",- підкреслив Фітьо .

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що повістку військовозобов’язаному мають вручати особисто.

"Повістка має бути вручена особисто громадянину військовозобов’язаному. Якщо він відмовляється брати цю повістку, він підпадає вже під адміністративну відповідальність. Якщо громадянин отримав першу повістку, по якій з’явився в територіальний центр комплектування, пройшов медогляд , і був визнаний таким, що придатний до проходження військової служби, а по другій повістці, він не з’явився до центру комплектування, тобто вже по мобілізаційному розпорядженню, то за це вже передбачена кримінальна відповідальність строком позбавлення волі до трьох років", - акцентував Фітьо.

Також, він прокоментував випадки ймовірного побиття мобілізованих працівниками Тернопільського та Чернівецького ТЦК. За його словами, один з випадків , який трапився у Чернівецькому ТЦК, річної давнини і по ньому триває кримінальне провадження, "але в самому Чернівецькому ТЦК розпочато службову перевірку та службове розслідування".

"Щодо Тернополя, теж ДБР розпочато кримінальне провадження, яке зараз проводять правоохоронні органи. Що стало причиною таких дій, в одному і другому ТЦК з боку військовослужбовців, встановить перевірка. І буде надано правову оцінку діям працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки",- запевнив підполковник Фітьо.

Він зауважив, що командування Сухопутних військ рішуче засуджує прояви та порушення чинного законодавства відносно військовозобов’язаних громадян.

"Командування Сухопутних військ ЗСУ категорично засуджує будь-які прояви та порушення чинного законодавства України і проводить рішучі заходи щодо недопущення правопорушень та злочинних дій серед військовослужбовців та працівників ТЦК відносно наших військовозобов’язаних громадян. В той же час, я хочу нагадати, що є стаття Конституції України, яка передбачає, що захист Батьківщини, це є конституційний обов’язок кожного. І також звернутися до всіх військовозобов’язаних громадян, виконати свій конституційний обов’язок, поновити свої дані в ТЦК та СП",- підкреслив Фітьо.

Мобілізація в Україні - скандали

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня вночі о анонімні Telegram-канали поширили відео, яке датовано липнем 2022 року , на кадрах з побиття у військкоматі Чернівців чоловіка на очах у поліції. Із затриманого нібито намагалися вибити згоду на мобілізацію. Правоохоронці проводять перевірку інциденту.

Напередодні в соціальних мережах поширювалось відео, де чоловіки у військовій формі б’ють двох осіб, побиття нібито відбувається у Тернопільському ТЦК СП, а чоловіки є мобілізованими. Керівництвом Тернопільського обласного ТЦК та СП було призначено службову перевірку з приводу даного відео. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону за цим фактом зареєструвала провадження про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану.

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