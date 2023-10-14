Йдеться про категорію студентів, які перебувають в академічній відпустці.

Українських студентів, які перебувають в академічній відпустці, можуть мобілізувати.

Як зазначається у роз'ясненні Міністерства освіти і науки України, ця категорія студентів підлягає прихову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Тож, студентів в академвідпустці можуть забрати в армію, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову.

Водночас у МОН нагадують, що у разі призову такі особи мають право на продовження академічної відпустки у зв'язку з мобілізацією. Студенти-бюджетники у разі академічної відпустки можуть поновитися на навчання із можливістю подальшого переведення на бюджетні місця у разі їх наявності.

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"На місця державного (регіонального) замовлення гарантовано поновлюються учасники бойових дій та особи, які продовжують навчання після відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною", - зазначили у Міносвіти.

Повістки в Україні

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо сказав, що повістку військовозобов'язаному громадянину мають вручати особисто. Повістки не дозволено вручати в місцях, які визначені законом. Він зазначав, що практично їх можна вручати всюди. Це може бути і в парку, і на вулиці чи на блок-пості.

Повістки можуть вручати представники органів місцевого самоврядування, роботодавці, керівники підприємств і організацій, в незалежності від форм власності, представники ЖЕКів, ОСББ і в тому числі, військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

При цьому він наголосив, що отримання першої повістки, не означає відправку на фронт.

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