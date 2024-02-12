У росіян на цьому напрямку перевага, зокрема у смертоносних дронах.

Російські війська посилили атаки на Часів Яр, розташований під Бахмутом Донецької області.

Як повідомляє заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер, росіяни активно наступають на Часів Яр з боку захопленого Бахмута. Особливо небезпечні нальоти дронів.

"Це наступне місто, яке росіяни хочуть захопити. Особливо небезпечні дрони, якими росіяни атакують тут. Тільки тому, що зараз хмарно, а іноді сніг та дощ, ми у більшій безпеці. А зазвичай на цьому напрямку постійні атаки дронів. У місті всюди видно сліди обстрілів, навряд чи якесь вікно ще ціле. Скрізь видно наслідки різних вибухів. Солдати кажуть, що останніми днями вони посилилися, а найближчими тижнями, швидше за все, стануть ще сильнішими. Так що це місто може стати наступним, яке виглядатиме так само, як Бахмут. Ясно одне: у росіян перевага. Вони метр за метром просуваються на захід", – повідомляє журналіст, який перебуває у Часовому Ярі.

У місті облаштовано імпровізований шпиталь в зруйнованій будівлі. Там пораненим солдатам ЗСУ надають першу допомогу перед відправкою до тилу. Ронцхаймер зазначає, що зараз "шпиталь мало чим нагадує лікарню".

"На нашій ділянці фронту саме дрони – основна причина поранень. Можу сказати, що сидіти в окопах взимку дуже складно. Хоча у росіян та сама ситуація. Але проблема в тому, що наші солдати набагато старші, близько 40 років і більше. Розумієте, у солдатів віком понад 40 років більше проблем зі здоров'ям. І їх ще більше, коли треба сидіти в окопах", – розповів BILD український військовий лікар Дмитро.

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8 лютого спікер Сухопутних військ ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що на Бахмутському напрямку супротивники зосереджували головні зусилля у напрямку міста Часів Яр та намагається атакувати по флангах, приблизно з Іванівського та Богданівки.

Варто зазначити, що на цьому напрямку вже давно тривають запеклі бойові дії, українські воїни завдають окупантам серйозних втрат у техніці та живій силі.

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