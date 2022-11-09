Чоловіків затримали, коли вони забирали зброю із схованки на Сумщині.

Контррозвідники Служби безпеки України знешкодили ворожих диверсантів, які готували вбивства командирів Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Як повідомляється на сайті СБУ, диверсійно-розвідувальну групу ФСБ РФ було нейтралізовано в результаті багатоетапної спецоперації у Києві та Сумській області.

Члени ДРГ розвідували пункти дислокації та переміщення українських військ на території столиці та в прикордонних районах північного сходу, а одним із головних завдань ворожих диверсантів був збір персональних даних та місць перебування командирів бойових підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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"Отриману інформацію агресор планував використати для підготовки до фізичної ліквідації українських захисників та знищення їх озброєння і військової техніки", - сказано у повідомленні.

За даними слідства, група була сформована співробітником ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. До її складу увійшов мешканець прикордонного району Сумщини, який був завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення.

"Саме він був на прямому зв’язку зі своїм "куратором" і координував з ним плани та алгоритми дій щодо виконання ворожих завдань. Для комунікації вони використовували закриті канали електронного зв’язку з дотриманням заходів конспірації. За вказівкою ФСБ агент залучив до підривної діяльності ще одного місцевого жителя. У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські погляди і провокаційні висловлювання серед оточуючих", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що для збору розвідданих вони "в темну" використовували свої зв’язки на території регіону, а також об’їжджали прикордонну місцевість і спостерігали за підрозділами Сил оборони, а один з них їздив до Києва, де намагався приховано здійснювати фото-, відеофіксацію локацій українських захисників і передавати відповідні координати до РФ.

Диверсантів затримали, коли вони забирали зброю із заздалегідь облаштованого схрону на Сумщині. У схованці правоохоронці виявили 2 протитанкові міни ТМ-62М з підривачами, 2 бойові гранати РГО із запалами, автомат Калашникова зі спорядженим магазином.

"Саме цю зброю ворожа ДРГ планувала використати для вчинення диверсій на території регіону", -йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначають, що також у ході обшуків за місцями проживання зловмисників виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами конспіративного листування з представником ФСБ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про розташування Збройних сил України) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Щодо підозрюваного у держзраді розглядається питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Звірства російських військових проти українців

17 жовтня в СБУ повідомили про отримання доказів від полонених російських диверсантів з приватної військової компанії щодо звірст, які вони чинили на тимчасово окупованій Харківщині.

Слідчі встановили, що в смт. Борова Ізюмського району загарбники проводили так звані "зачистки" місцевого населення та "полювали" на колишніх учасників АТО. Всіх викрадених чоловіків поміщали у триметрову земляну яму й утримували зв’язаними без води та харчування, а також над ними жорстоко знущалися, погрожували убивством та били.

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