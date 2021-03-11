Ще понад 7 тис. осіб було поранено.

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) заявляють, що з початку війни на Донбасі - з квітня 2014 року - загинули понад 3,3 тис. цивільних осіб.

Читайте такожЕксперт радить Зеленському просувати ідею введення миротворців ООН на ДонбасПро це йдеться в доповіді ООН про права людини в Україні, яка охоплює період з 1 серпня 2020 року по 31 січня 2021 року.

"Від початку конфлікту Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало загалом загибель 3 тис. 375 цивільних осіб. За оцінками, кількість поранених цивільних осіб перевищує 7 тис.", - йдеться у доповіді.

Сьогодні, 11 березня, голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер заявила, що з 1 серпня 2020 року по 31 січня 2021 року на Донбасі трьох цивільних осіб було поранено через активні бойові дії, але жодної цивільної особи не було убито.

"Однак Управління верховного комісара ООН з прав людини стурбоване постійним великим числом жертв серед цивільного населення, зокрема дітей, які постраждали від вибухів мін та вибухонебезпечних залишків війни. Зокрема, за звітний період внаслідок вибухів загинули 8 осіб і поранено 28 осіб", - наголосила Богнер.

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Автор: Віталій Саєнко