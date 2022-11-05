Загроза завдання нових ворожих ударів з території Білорусі зберігається, попередили у Генштабі ЗСУ.

Розміщені на території Білорусі російські війська доукомплектовують за рахунок мобілізованих, які прибувають з території Росії.

Наразі зберігається загроза завдання нових ударів противником з території Білорусі, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00.

"Заходи з бойової підготовки та злагодження зазначених підрозділів триватимуть близько двох-трьох тижнів", - уточнюється у повідомленні.

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У Генштабі додали, що Білорусь й надалі підтримує збройну агресію РФ проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки.

Війна Росії проти Україні та участь у ній Білорусі - найважливіші новини

Влада Білорусі надала РФ свою територію для здійснення широкомасштабного вторгнення на українську землю 24 лютого. Вороги також не раз обстрілювали Україну з білоруської території з різного озброєння.

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко лише на початку жовтня визнав причетність білоруської сторони до бойових дій в Україні.

10 жовтня він оголосив про розгортання спільного угруповання військ Білорусі та Росії, а згодом на білоруську землю прибули російські мобілізовані.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов говорив, що станом на кінець жовтня загрози повторного вторгнення в Україну з білоруської території немає, але ситуація може швидко змінитися, коли наші воїни звільнять Херсон.

Варто зазначити, що у Білорусі ще 29 квітня було оголошено про початок "військових навчань". Наприкінці жовтня влада країни знову їх продовжила.

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