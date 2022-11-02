За добу наші воїни відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів.

Російські загарбники наступають на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка і Пречистівка Донецької області", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також наголошують, що ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Раніше, як писав УНІАН, у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби росіяни завдали 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони більш як 25 населених пунктів.

За даними аналітиків Інституту дослідження війни (ISW), на Донбасі відбувається посилення бойових дій. Війська РФ атакують одразу на кількох напрямках, поблизу Вугледара вони намагаються оточити підрозділи ЗСУ.

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