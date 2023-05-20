Найгарячіші бої йшли, зокрема, у районах Авдіївки та Новомихайлівки, зазначили у Генштабі.

Російські окупанти намагалися наступати, зокрема, на Бахмутському, Авдіївському й Шахтарському напрямках й зазнали поразок.

Супротивник продожив зосереджували головні зусилля на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському, Шахтарському й Лиманському напрямках, там за минулу добу було понад 80 боїв, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні, опублікованому у суботу вранці, 20 травня.

За його даними, найгарячіші бойові дії йшли в районах Новомихайлівки, Степового, Авдіївки, а також за Мар’їнку та Бахмут.

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"На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Іванівське та Біла Гора", - зазначили у Генштабі.

На Шахтарському напрямку супротивник біля Новомихайлівки понад 10 разів безуспішно намагався наступати. На Авдіївському напрямку окупанти намагалися наступати у напрямку Первомайського, Авдіївки, Степового й Новокалинового, але не мали успіхів. Крім того, наші захисники біля Мар’їнки відбили понад 20 ворожих атак.

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Вранці 20 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог шість разів бив по українській землі ракетами, завдав 62 авіаудари, а також здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок нових атак з боку супротивника є жертви серед мирних людей, а також пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Крім того, у ніч на 20 травня росіяни здійснили 11-ту повітряну атаку на Київ. Уночі в місті лунали вибухи. За попередніми відомостями, супротивник запустив по столиці України іранські дрони-камікадзе. Всі ворожі цілі були ліквідовані. У чотирьох районах столиці впали уламки дронів.

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