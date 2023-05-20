Це вже одинадцята за рахунком атака на Київ за травень.

Під час нічної атаки РФ на Київ засобами протиповітряної оборони було знищено у повітрі всі іранські "Шахеди". Уламки впали у чотирьох районах, без жертв.

Як зазначає КМВА, ворог усіма силами намагається завдати ураження по ключових об'єктах в Києві і одночасно виснажити ресурси нашої ППО.

Крім того, додали в КМВА, таким чином рашисти прагнуть тримати в глибокій психологічній напрузі цивільне населення.

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"Цієї ночі агресор знову здійснив масовану атаку дронами. За попередньою інформацією, були застосовані "Shahed". Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобами нашої ППО. Ударів по Києву не допущено", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, остаточно про кількість і тип БпЛА проінформують у зведеннях Генштабу і Повітряних сил.

Внаслідок падіння уламків у Дніпровському районі сталося загоряння житлового будинку, пожежу ліквідовано, без жертв. У Дарницькому районі пошкоджено будівлю СТО та припарковані авто, в Печерському - є пошкодження вікон житлового будинку, а в Солом'янському - дорожнє покриття і автотранспорт. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Повітряна тривога в ніч на 20 травня - головне

Після опівночі в Києві, Київській та Чернігівській областях була оголошена повітряна тривога. Вже незабаром у Києві спрацювала ППО, потім місцева влада повідомила про пожежу в Дніпровському районі столиці.

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