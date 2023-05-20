Унаслідок атак з боку супротивника пошкоджена цивільна інфраструктура, зазначили у Генштабі.

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по українській території 62 авіаудари, здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, а також шість разів били ракетами.

Унаслідок ворожих атак пошкоджена цивільна інфраструктура, є жертви серед мирних жителів, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому у вранці у суботу, 20 травня.

"…внаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав і Зеленівка на Херсонщині, є загиблі та поранені цивільні особи, загинула дитина, знищено житлові приватні будинки, медичні установи та інша цивільна інфраструктура", - зазначається у повідомленні.

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У Генштабі додали, що супротивник продовжує втілювати у життя тактику терору, тому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території нашої держави залишається високою.

Варто зазначити, що станом на 19 травня в Україні було ліквідовано 1011 ворожих крилатих ракет.

Російська атака дронами - що повідомлялося

У ніч на 20 травня у Києві під час повітряної тривоги пролунало низка вибухів. За попередніми відомостями, супротивник атакував столицю України іранськими дронами-камікадзе Shahed.

Київська влада повідомила, що всі ворожі повітряні цілі були знищені. У чотирьох районах впали уламки безпілотників, ніхто не загинув. Ця повітряна атака на Київ була 11-ю з початку травня.

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