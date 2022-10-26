Не можна залишати без діла "покинуті" українські активи, заявив спікер президента РФ.

Влада Російської Федерації хоче вчинити новий злочин проти України - "подарувати" російським компаніям українські активи, які були "покинуті" на "віджатих" РФ територіях чотирьох областей.

"Покинуті активи" не можна залишати без діла, сказав у середу, 26 жовтня, спікер російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє Reuters.

"...очевидно, що "покинуті активи" не можна залишати без діла, і уряд займеться цим питанням", - наводить його слова агентство.

Відео дня

Агресія РФ проти України - найважливіші новини

Росія у 2014 році захопила український Крим, а також вдерлася на частину Донецької та Луганської областей і там підтримала бойовиків, які створили так звані "ДНР" і "ЛНР".

Рано вранці 24 лютого РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, стверджувала, що її мета - "денацифікація" і "демілітаризація", а сама атакувала мирні населені пункти і брала їх під свій контроль. Супротивнику вдалося захопити частину Харківської, Запорізької та Херсонської областей.

Збройні сили України дають гідну відсіч супротивнику, вони пішли в контрнаступ і, зокрема, звільнили майже всю Харківську область.

Україні грошима і озброєнням допомагають партнери, у тому числі ЄС і США. Західні країни також запровадили проти РФ кілька пакетів санкцій.

Наприкінці вересня загарбники в "ЛДНР" і на частині території Херсонської та Запорізької областей під дулами автоматів провели псевдореферендуми, під час яких люди нібито підтримали "входження" до складу РФ. Майже весь світ не визнав ці "референдуми".

5 жовтня Володимир Путін затвердив ратифікацію "договорів" про прийняття "ДНР" і "ЛНР", а також Херсонської та Запорізької областей до складу Росії.

Очільник Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак так прокоментував рішення Путіна: "Колективний безумець може і далі жити у вигаданому світі. Найкращі ліки - ЗСУ, високоточна зброя... Повернемо до реальності, заберемо все своє".

Вас також можуть зацікавити новини: